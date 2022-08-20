TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON 1-0 ÖZET İZLE
Premier League'in 3. hafta maçında, Tottenham, Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.
Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta, Tottenham'ın golü maçın 64. dakikasında Harry Kane'den geldi. Bu gol, 29 yaşındaki İngiliz forvet Kane'nin Tottenham formasıyla 250. golü oldu.
Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 7'ye yükseltti. Sezonu 4-1'lik Southampton galibiyetiyle açan Londra ekibi geçen hafta Chelsea ile 2-2 berabere kalmıştı.
Wolves ise 1 puanda kaldı.
Tuchel & Conte kavgası! Chelsea - Tottenham 2-2 Maç Özet Premier League'in 2. haftasında Tottenham Hotspur'u ağırlayan Chelsea, 2 kez öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Tottenham'a 1 puanı getiren gol 90+6'da Harry Kane'den geldi.
Süper Spurs! Tottenham Hotspur - Southampton 4-1 Özet Premier League'in gizli şampiyonluk adayı Tottenham Hotspur, ilk haftayı görkemli bir galibiyetle kapattı. Londra'da Southampton'ı ağırlayan Antonio Conte'nin takımı 0-1 geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı.