Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayasrslan'ın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak.

Süper Lig'in ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan kadroda yok.

Trabzonspor futbolcu fabrikası Ajax'a 9.5 milyon euroya stoper sattı! Ahmetcan Kaplan resmen Hollanda devinde... Futbolcu fabrikası Ajax, Trabzonspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan için 9.5 milyon euro bonservis ödedi. Hollanda devine bugün 5 yıllık imza atan Ahmetcan, Şota'dan sonra Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan 2. futbolcu oldu.

NURİ ŞAHİN TAKIMINA GÜVENİYOR

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, geçen sezon başlattığı yükselişi bu sezon da sürdürmek istiyor. Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi geçen hafta Ümraniyespor'uy deplasmanda tek golle devirmişti.

Haji Wright'tan Ümraniye'ye üçlük! Ümraniyespor - Antalyaspor 1-0 ÖZET Süper Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Antalyaspor, Haji Wright'ın attığı golle 3 puana uzandı. Kırmızı-Beyazlılar ilk hafta Galatasaray'a son dakika golüyle mağlup olmuştu. Ümraniye ise Kadıköy'de Fenerbahçe'yle 3-3 berabere kalmıştı.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR 53. RANDEVU

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 95 gol atarken, kalesinde ise 53 gol gördü.

İki takım arasında Antalya'da oynanan 26 maçta ise Karadeniz ekibi 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililerin şampiyon olduğu sezonda ise deplasmanda rakibine 2-1 kaybederken, Trabzon'da ise şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 2-2 berabere kalmıştı.