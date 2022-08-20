Türkiye Gazetesi

Bundesliga'nın 3. haftasında Werder Bremen, deplasmanda Borussia Dortmund’u 3-2 yendi.

Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 45+2. dakikada Julian Brandt’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Sarı siyahlı ekip, ikinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşmanın 77. dakikasında Raphael Guerreiro’nun topu filelere göndermesiyle durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın son bölümünde pes etmeyen ve rakip kaleye ataklar geliştiren Werder Bremen, 89. dakikada Lee Buchanan'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Uzatma dakikalarında baskısını artıran konuk ekip, 90+3. dakikada Niklas Schmidt ve 90+5. dakikada Oliver Burke ile bulduğu gollerle müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Tottenham Hotspur Wolves engelini Harry Kane'in 250. golüyle aştı Premier League'in gizli şampiyonluk adayı Tottenham Hotspur, 3. haftada Wolverhampton Wanderers'ı tek golle devirdi. Geçen hafta Stamford Bridge'den çıkmayı başaran Antonio Conte'nin takımı sezona 3 maçta 7 puanla başladı.

OZAN KABAK BU HAFTA DA GOL ATTI

Ligde bu sezon ilk kez kazanan Werder Bremen puanını 5’e çıkarırken, ilk mağlubiyetini alan Borussia Dortmund 6 puanda kaldı.

Milli oyuncu Ozan Kabak'ın 90 dakika oynadığı ve bir asist yaptığı karşılaşmada ise Hoffenheim, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup etti.

Günün diğer karşılaşmalarında ise Mainz 05 deplasmanda Augsburg’u 2-1 ve Freiburg dış sahada Suttgart’ı 1-0 mağlup ederken, Wolfsburg-Schalke 04 mücadelesi golsüz berabere sonuçlandı.

Ozan Kabak 85'te oyuna girdi kahraman oldu! Hoffenheim'la ilk maçında golü attı, turu getirdi Milli stoper Ozan Kabak, yeni takımı TSG Hoffenheim formasıyla etkileyici bir başlangıç yaptı. Almanya Kupası 1. Tur maçında Bölgesel Lig ekibi Rödinghausen'e konuk olan Hoffenheim, Ozan Kabak'ın uzatmanın 115. dakikasında attığı golle tur atladı.