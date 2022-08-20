TUZLASPOR - BANDIRMASPOR ÖZET İZLE
42. dakikada ceza yayı üzerinden serbest vuruşu kullanan Kerim Avcı, yerden sert vuruşta kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 0-1
83. dakikada beyaz noktada topun üzerine gelen Kerim Avcı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-2
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Burak Cansız
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Tarık Çamdal, Gökhan Akkan, Rotman, Mustafa Emre Can, Cisse (Dk. 80 Savic), Bünyamin Yürür (Dk. 64 Atakan Üner), Olatunbosun, Muhammed Demirci (Dk. 46 Çekdar Orhan), Mata (Dk. 58 Mehmet Coşkun), Adeniyi (Dk. 46 Kone)
Beyçimentor Bandırmaspor: Gelios, Berkan Mahmut Keskin, Fatih Kuruçuk, Koutroumpis, Caner Cavlun, Mulumba (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Levent Ayçiçek (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Kerim Avcı (Dk. 86 Camara), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 87 Atabey Çiçek), Manos (Dk. 66 Dembele)
Goller: Dk. 42 ve Dk. 83 (Penaltıdan) Kerim Avcı (Beyçimentoz Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk.45+1 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor), 45+2 Cisse, Dk. 81 Emre Koyuncu, Dk. 90 Rotman, Dk. 90+7 Tarık Çamdal (Tuzlaspor)
Gençlerbirliği Boluspor deplasmanında kazandı 1-2 Maç Sonucu I ÖZET Spor Toto 1. Lig'in 2. haftası Boluspor - Gençlerbirliği maçıyla başladı. Sezona Manisa deplasmanında kazanarak başlayan Boluspor evindeki ilk maçta başkent ekibine 1-2 mağlup oldu. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği sezona 4 puanla başladı.
Bandırmaspor'da 1 günde 2 imza; Sekou Camara & Emir Şenocak Süper Lig'i play-off finalinde kaçıran Bandırmaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belçika'nın KVC Westerlo kulübünde forma giyen Senegalli ön libero Sekou Camara 1 yıllığına kiralandı. Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu Emir Şenocak ise 4 yıllık imza attı.