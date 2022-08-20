Türkiye Gazetesi

Yabancı futbolcu sayısını azaltması gereken Fenerbahçe, değerini bulan pek çok ismi satmaya hazır. Mevcut kadrosunda 21 yabancı futbolcu bulunduran Sarı-Lacivertliler, yeni bir golcü transfer etmek için bu isimlerden de biriyle yolunu ayırmak zorunda.

Bu doğrultuda Diego Rossi'nin menajerine "Getireceğin iyi teklifleri değerlendirebiliriz" mesajı gönderildi.

PARMA TRANSFERİ AN MESELESİ

İtalyan futbolunun köklü kulübü Parma, Serie A'ya dönmek için kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe'ye Diego Rossi için ulaşmış 4 teklif var. İspanya'dan 2, İtalya'dan 1 ve Portekiz'den 1. Brezilya'dan ve Amerika'dan da ilgi var oyuncuya fakat şu an bu takımlarla görüşmeler sürüyor. Minimum beklenti 10 milyon euro. Bu rakamı veren tek kulüp ise Parma.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin başında Diego Rossi'nin bonservisini MLS takımı Los Angeles'dan 5.5 milyon euro karşılığında satın almıştı. Jorge Jesus'un da yönetime "İyi teklif gelirse satabilirsiniz" şeklinde görüş belirttiği biliniyor.

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