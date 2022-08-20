HATAYSPOR - GAZİANTEP FK ÖZET İZLE
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada savunmanın pas hatasında topu kapan Markovic’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
31. dakikada Adekugbe’nin pasında topla buluşan Lobjanidze sağ kanattan hızla topu ceza sahasına taşıdı. Arka direğe yerden pasında El Kaabi yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
38. dakikada sağdan hızlı gelişen atakta Kamil Ahmet’in ceza sahasına ortasına Musa Çağıran’ın kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.
45. dakikada Aabid’in pasında topla buluşan Kamil Ahmet ceza sahası çizgisi sağ köşesinden plase vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.
Maç Sonucu 1-0 I Gaziantep FK evinde Ankaragücü'nü tek golle mağlup etti Süper Lig'in 2. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan Gaziantep FK, başkent ekibini tek golle devirerek iç sahadaki geçen sezondan gelen formunu devam ettirdi. 3 puanı getiren gol Ertuğrul Ersoy'dan geldi. Kitsiou'nun golü ise VAR'a takıldı.
Gaziantep FK iç saha maçlarını Hatay Stadyumu'nda oynayacak Geçen yıl açılan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu, Hatayspor'un yanı sıra Gaziantep FK ve İskenderunspor’a da ev sahipliği yapacak.