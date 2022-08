Türkiye Gazetesi

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia (Dk. 64 Murat Cem Akpınar), Sergio (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Savicevic (Dk. 65 Doğan Can Davas), Borja Sainz (Dk. 89 Erol Can Akdağ), Bajic (Dk. 90+2 Kadir Seven)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Petretta (Dk. 11 Mehmet Feyzi Yıldırım), Turgay Gemicibaşı (Dk. 68 Aytaç Kara), Fall (Dk. 83 Tunay Torun), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 69 Celina), Eysseric (Dk. 82 Yunus Mallı), Bahoken

Gol: Dk. 90 Bajic (Bitexen Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 6 Mejia, Dk. 38 Hayrullah Bilazer, Dk. 86 Perez (Bitexen Giresunspor), Dk. 13 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 41 Turgay Gemicibaşı (Kasımpaşa)

Kasımpaşa bir kez daha Şenol Can dedi... 2022-23 sezonunun ilk teknik direktör değişimi Kasımpaşa'da teknik direktör değişikliği 2. haftada yaşandı... Sami Uğurlu’dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Şenol Can getirildi.

RİJAD BAJİC'TEN ÜÇLÜK

90. dakikada Doğan Can Davas'ın sol kanattan yerden yaptığı ortada Bajic boş pozisyonda topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0

Riad Bajic Giresunspor'da! Tecrübeli golcü Süper Lig'e geri döndü Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Giresunspor, Bosnak golcü Riad Bajic'i Udinese'den kiraladı.

Erol Bulut sonunda deplasmanda kazanmayı başardı! Hatayspor - Gaziantep FK: 1-2 Maç Sonucu Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Hatayspor'a konuk olan Gaziantep FK, deplasman fobisini 1-2'lik galibiyetle yendi. Teknik direktör Erol Bulut, Gaziantep ekibinin başına geçtiğinden beri Süper Lig'de rakip sahadaki ilk 3 puan sevincini yaşadı. Kırmızı-Siyahlılar sahasındaki sorun nedeniyle maçlarını bir süre Hatay'da oynayacak.