Türkiye Gazetesi

Premier League'in 3. haftasında Bournemouth'a konuk olan Arsenal, 3 puanı 3 golle aldı: 0-3

Bu maçta gol atamayan Arsenal'in yeni golcüsü Gabriel Jesus ise 1 asist yaparken müthiş futboluyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

Tottenham Hotspur Wolves engelini Harry Kane'in 250. golüyle aştı Premier League'in gizli şampiyonluk adayı Tottenham Hotspur, 3. haftada Wolverhampton Wanderers'ı tek golle devirdi. Geçen hafta Stamford Bridge'den çıkmayı başaran Antonio Conte'nin takımı sezona 3 maçta 7 puanla başladı.

İlk iki maçını kazanan Arsenal, Bournemouth ile deplasmanda yaptığı maçın 5 ve 11. dakikalarında Martin Odegaard'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Londra ekibi, William Saliba'nın 54. dakikadaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Puanını 9'a çıkaran Arsenal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.

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