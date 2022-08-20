SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR ÖZET İZLE 1-1
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Anıl Usta, Mehmet Akıncık
Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 70 Hasan Kılıç), Celil Yüksel (Dk. 75 Ali Ülgen), Harris, Boldrin (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Fofana (Dk. 90 Novikovas), Laura (Dk. 75 Ahmet Sağat)
Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Berkan Emir, Badji (Dk. 90+2 Bekir Yılmaz), İbrahim Akdağ (Dk. 69 Ahmed Ildız), Sinan Kurt, Dibba (Dk. 82 Umut Bulut), Ezeh (Dk. 69 Ahmet Yazar), Emeka Eze
Goller: Dk. 21 Eze (Eyüpspor), Dk. 33 Laura (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 İbrahim Akdağ, Dk. 84 Uğur Demirok (Eyüpspor), Dk. 90 Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor)
Gençlerbirliği Boluspor deplasmanında kazandı 1-2 Maç Sonucu I ÖZET Spor Toto 1. Lig'in 2. haftası Boluspor - Gençlerbirliği maçıyla başladı. Sezona Manisa deplasmanında kazanarak başlayan Boluspor evindeki ilk maçta başkent ekibine 1-2 mağlup oldu. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği sezona 4 puanla başladı.
Bandırmaspor sezona 0-2'lik Tuzlaspor deplasman galibiyetiyle başladı İlk haftayı bay geçtikten sonra Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Tuzlaspor'a konuk olan Bandırmaspor, zorlu deplasmanda 0-2 kazandı. Bandırma ekibinin gollerini Kerim Avcı attı. Geçen sezon play-off finalinde kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Bordo-Beyazlılar bu sezona da şampiyonluk favorilerinden biri olarak girmişti.