Türkiye Gazetesi

İsmini Trabzonspor'un unutulmaz ismi Gökdeniz Karadeniz'den alan Gökdeniz Bayrakdar, Antalyaspor'un 5-2'lik Trabzonspor zaferinde sonradan oyuna girerek attığı 2 golle 3 puanı getiren isim oldu. 20 yaşındaki futbolcu skor 2-2'yken 79'da oyuna girip 81'de takımını öne geçirdi, 90+6'da attığı golle de fişi çekti.

Antalyaspor şampiyon Trabzonspor'a 5 çekti! Nuri Şahin yine başardı... Antalyaspor Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti... 2-0 geriye düşen Bordo-Mavililer yeni transferi Enis Bardhi'yle 2-2'yi yakaladı. Skor 2-2'yken önce Bartra sonra da Djaniny ile direğe takılan Trabzonspor hiç ummadığı bir mağlubiyet yaşadı. Maça 79'da giren Gökdeniz Bayrakdar kontradan 2 gol attı. Tabelayı belirleyen gol 90+7'de Haji Wright'tan geldi. Geçen sezon Trabzonspor'u mağlup eden Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin, bu sezon da başardı...

NURİ ŞAHİN'DEN SÜPER MOTİVASYON

Gökdeniz Bayrakdar, maçın ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Gerçekten benim için inanılmaz bir gün. Tüm ömrüm boyunca unutmayacağım bunu. Girip direkt gol atmak benim için çok önemliydi. Takımımla gurur duyuyorum. Formamı imzalayıp duvara asacağım. Nuri Hoca'nın bize verdiği güven çok önemli. Bir şey söylemesine gerek yok. Biz ne yaptığımızı biliyoruz."

HAJİ WRİGHT'IN DÜNYA KUPASI HAYALİ

Maçta 2 gol atan Haji Wright da geçen hafta Ümraniye deplasmanında 3 puanı getiren isim olmuştu. Amerikalı forvet şöyle konuştu:

"Bize rakibin çok iyi olduğunu belirttiler. Öyle de oldu. Devre arasına girmeden gol buldular. Devre arasında bize 'Rakipten korkmayın üzerine gidin' dediler. Maalesef kötü bir gol yedik ama bunun da üstesinden geldik. Takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Tabii ki her oyuncunun ulaşmak istediği bir yer milli takım. Gollerimle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Umarım genç yaşımda milli takıma, Katar'a gidebilirim."

Haji Wright'tan Ümraniye'ye üçlük! Ümraniyespor - Antalyaspor 1-0 ÖZET Süper Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Antalyaspor, Haji Wright'ın attığı golle 3 puana uzandı. Kırmızı-Beyazlılar ilk hafta Galatasaray'a son dakika golüyle mağlup olmuştu. Ümraniye ise Kadıköy'de Fenerbahçe'yle 3-3 berabere kalmıştı.