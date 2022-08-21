Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'a deplasmanda 2-1 kaybeden Avcı'nın Antalyaspor maçında rotasyona gitmesi bekleniyordu ancak Bordo-Mavililer ideal 11'iyle sahaya çıkarak şaşırttı.

2-0 geriye düşen Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın hamleleriyle 2-2'yi buldu hatta 3. gol direkten döndü. Ancak maç bitiminde tabelada 5-2 yazıyordu. Kopenhag rövanşı öncesi yorulan ve morali bozulan Trabzonspor'u 4. haftada da Galatasaray maçı bekliyor.

Antalyaspor şampiyon Trabzonspor'a 5 çekti! Nuri Şahin yine başardı... Antalyaspor Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti... 2-0 geriye düşen Bordo-Mavililer yeni transferi Enis Bardhi'yle 2-2'yi yakaladı. Skor 2-2'yken önce Bartra sonra da Djaniny ile direğe takılan Trabzonspor hiç ummadığı bir mağlubiyet yaşadı. Maça 79'da giren Gökdeniz Bayrakdar kontradan 2 gol attı. Tabelayı belirleyen gol 90+7'de Haji Wright'tan geldi. Geçen sezon Trabzonspor'u mağlup eden Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin, bu sezon da başardı...

"OYUN BİZİM ELİMİZDEYDİ"

Abdullah Avcı, 5-2'nin ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Bu oyuna artık oyuncu değişikliği üstünden bakılmaz. Bu organizasyon oyunudur. İki takım dengeli başladı. İki pozisyonumuz vardı atamadık. Ayakta kalmamız gereken yerde golü yedik. Oyun bizim elimizdeydi. Ama bu skor nasıl oldu onu anlamak mümkün değil.

Bireysel hatalardan buraya geldik. Oyunun karşılığı olmayan bir sonuçla ayrıldık. Rakibi tebrik edeceğiz yapacak bir şey. Trabzonspor bu ülkenin güzel bir takımı bu anlamda biraz saygı istiyorum. Oyun olarak bugün bunu hak etmediğimizi düşünüyorum"

Gökdeniz Bayrakdar Antalyaspor'un Trabzonspor'a 5 attığı maçta giydiği formayı evinin duvarına asacak Antalyaspor'un 5-2'lik Trabzonspor zaferinde sonradan oyuna girerek attığı 2 golle 3 puanı getiren isim olan Gökdeniz Bayrakdar, "Ömrüm boyunca unutamayacağım bir gün. Formamı tüm takıma imzalatıp duvara asacağım" dedi.