Türkiye Gazetesi

Ö. ÇETİN ENGİN

Abdullah Avcı nemli bir Antalya gecesinde, Kopenhag yorgunu takımında Abdülkadir Ömür, Siopis ve Danimarka’da dökülen Kouassi’yi kulübeye çekti. Karadeniz ekibinde iki pırpır ismin orta sahadaki yokluğu iki numaralı bölgede belirgin bir Antalya üstünlüğünü getirdi. Nuri Şahin’in takımı ilk yarıda sol kanatta Adriano-Larsson-Güray üçgenlerini çok iyi kurdu. Ndao’nun diğer kanatta defans arkasına sarkmaları da bordo mavili savunmanın sık sık dengesini bozdu.

BARDRI FAKTÖRÜ

Rakip atakları karşılamada bir takımın defansif dengesi sık sık bozulursa hataları bekleyin. İlk golde Doğucan’la başlayan Denswil’le sonlanan hatalar serisinde Fernando on sekiz dışından usta işi bir vuruşla tabelayı değiştirdi. Antalya sonrasında da dikine saldırılarıyla Fırtına’yı çok zorladı. Bir hata da Vitor’dan gelince penaltıdan fark ikiye çıktı. Ömür’le Bardhi’yi sahaya süren Avcı orta sahasını biraz olsun toparladı. Bardhi aslında kötü sayılacak bir vuruşla skoru 2-1’e getirdi.

GÖKDENİZ BOMBOŞ

Abdullah Hoca ikinci yarıya yeni stoper Bartra’yla başladı. Bardhi on sekiz dışından rakibine attığı feyki ve ardından yaptığı usta işi vuruşuyla tabelayı eşitledi, ne derece faydalı bir transfer olduğunu gösterdi. Fakat bordo mavili takım maç boyunca Antalya ataklarını karşılarken kademe sıkıntıları çekti. Öyle ki Gökdeniz ilk golünde bomboştu. Pası veren Wright’ın başında ise dört Trabzonlu vardı. Şuursuzca yüklenen son şampiyonu yine Gökdeniz ve Wright’ın golleri nakavt etti: 5-2.

Gökdeniz Bayrakdar Antalyaspor'un Trabzonspor'a 5 attığı maçta giydiği formayı evinin duvarına asacak Antalyaspor'un 5-2'lik Trabzonspor zaferinde sonradan oyuna girerek attığı 2 golle 3 puanı getiren isim olan Gökdeniz Bayrakdar, "Ömrüm boyunca unutamayacağım bir gün. Formamı tüm takıma imzalatıp duvara asacağım" dedi.

Antalyaspor şampiyon Trabzonspor'a 5 çekti! Nuri Şahin yine başardı... Antalyaspor Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti... 2-0 geriye düşen Bordo-Mavililer yeni transferi Enis Bardhi'yle 2-2'yi yakaladı. Skor 2-2'yken önce Bartra sonra da Djaniny ile direğe takılan Trabzonspor hiç ummadığı bir mağlubiyet yaşadı. Maça 79'da giren Gökdeniz Bayrakdar kontradan 2 gol attı. Tabelayı belirleyen gol 90+7'de Haji Wright'tan geldi. Geçen sezon Trabzonspor'u mağlup eden Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin, bu sezon da başardı...