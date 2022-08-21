Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş bu akşam, Karagümrük karşısına taraftarı önünde kazanmak için sahaya çıkacak. İtalyan futbol efsanesi Andre Pirlo'nun çalıştırdığı İstanbul ekibiyle oynanacak maçın biletleri tükendi. Siyah beyazlılarda kritik maç öncesi önemli eksikler var. Ghezzal ve Welinton'un durumu maç saatinde belli olacak ama gelen bilgiler iki oyuncunun da oynama şansının çok az olduğu yönünde.

NECİP STOPERDE

Ghezzal'ın yerine sağ kanatta Muleka'nın şans bulması bekleniyor. Deplasmanda 3-3 berabere biten Alanyaspor maçında görev aldığı 45 dakikada fırtınalar estiren N'Koudou ise sol kanatta forma giyecek. Emrecan’ın kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle stoperde Saiss'in partneri Necip olacak. Sakatlıkları bulunan Atiba ile Josef de bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

CEZASI SONA ERDİ

Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi. Kayserispor maçında oyuna sonradan girdikten sadece 13 dakika sonra kırmızı kart gören tecrübeli futbolcu Alanyaspor mücadelesinde forma giyememişti. Hafta içindeki antrenmanların en hırslı ismi olan Cenk Tosun'un ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.

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