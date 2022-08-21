Türkiye Gazetesi

Ligdeki iki deplasman maçını 37 yaşındaki golcüsü Bafetimbi Gomis’in son dakika golleriyle kazanan Galatasaray’da gündem transfer… Teknik direktör Okan Buruk, Ümraniye maçı sonrasında en az üç transfere ihtiyaç duyduklarını ve forvet hattını güçlendireceklerini söyledi. G.Saray’ın zaten bu konuda çok konuşulacak bir adım attığı ortaya çıktı. Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra Arap kulüplerinden beklediği teklifleri alamayan Anthony Nwakaeme önceki gün İstanbul’da bir otelde Galatasaray’ın Ümraniye ile yaptığı maçı izlerken görülmüştü.

BİR İKİ GÜNE İŞ BİTECEK

Trabzonspor’a “Beni geri alın” diyerek haber gönderen ancak karşılık bulamayan Nijeryalı yıldızın G.Saray ile görüşmek için İstanbul’da olduğu belirtildi. Menajerinin G.Saray’a önerdiği oyuncu Başkan Dursun Özbek ile görüşmeyi planlıyordu. Ancak Özbek’in annesinin vefatı sebebiyle bu görüşmenin geciktiği ifade edildi. Tarafların kısa sürede bir araya gelerek transfere nokta koyacağı öğrenildi. Trabzonspor'dan üç yıllık sözleşme karşılığında 10,5 milyon avro isteyen Nwakaeme’nin bu isteğinde ne kadar indirim yapacağı soru işareti.

Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu Bafetimbi Gomis oldu Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Galatasaray, ligdeki 2. galibiyetini aldı. 3 puanı getiren golü atan ve Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olan Bafetimbi Gomis, "Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum" dedi.