Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Bir kere daha sil baştan kadro kuran Fenerbahçe, stopere iki, sol beke bir takviye yaptı ama her iki mevkide de görev yapan Attila Szalai formasını kaptırmadı. Avrupa’dan talipleri olan Macar savunmacı için başta West Ham olmak üzere birçok kulüp Fenerbahçe’nin kapısını aşındırırken, Jorge Jesus’un Szalai’yi kaybetmek gibi bir düşüncesi yok. Sarı lacivertlilerin bu sezon oynadığı 7 maçta da forma giyen dört oyuncudan birisi olan Attila Szalai, bütün karşılaşmalara ilk on birde çıkan tek isim.

SATILMAZ AMA...

Jorge Jesus’un hiç oyundan almadığı Szalai, uzatmalarla birlikte 660 dakika görev yaparken, en yakın takipçisi Altay’a 90 dakika fark atmış durumda. Jorge Jesus, Austria Wien maçında savunma liderliğini verdiği Szalai’nin kesinlikle satılmaması yönünde rapor verdi. Portekizli, çalışma disipliniyle de takım arkadaşlarına örnek olan Macar savunmacının gelişimiyle yakından ilgileniyor. Şimdilik gelen tekliflere direnen yönetim ise 20 milyon avroyu görmesi hâlinde Szalai’yi elden çıkaracak.

ARTIK GERİ SAYIMDA

Golcü transferi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, Maxi Gomez ile Alexander Sörloth için kıran kırana pazarlıkta. Uruguaylı Gomez’le prensipte anlaşan sarı lacivertliler Valencia’yla orta yolu bulmaya çalışıyor. Leipzig’le temaslar daha olumlu ancak Sörloth’un maaş inadı kırılmış değil. Fenerbahçe transferin son gününe kadar bekleyecek.

Diego Rossi İtalya yolcusu... Fenerbahçe ile Parma bonservis pazarlığı yapıyor! Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi her an Parma'ya transfer olabilir! İtalyan basını 24 yaşındaki forvet için Serie B ekibinin çok ciddi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını, Rossi'nin de kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini yazdı. Ancak kısa süre sonra isimlerin karıştırıldığı, haberdeki Diego Rossi'nin 17 yaşındaki olduğu ortaya çıktı.