Türkiye Gazetesi

Yabancı futbolcu sayısını azaltması gereken Fenerbahçe, değerini bulan pek çok ismi satmaya hazır. Mevcut kadrosunda 21 yabancı futbolcu bulunduran Sarı-Lacivertliler, yeni bir golcü transfer etmek için bu isimlerden de biriyle yolunu ayırmak zorunda.

Bu doğrultuda Marcel Tisserand da satıldı. Sarı-Lacviertliler, Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferinden 3 milyon Euro kazanacak.

EROL BULUT TRANSFERİ

2020 yazında teknik direktör Erol Bulut'un isteğiyle Wolfsburg'dan 4 milyon euro bonservisle alınan Kongo asıllı Fransız futbolcu bu yaz Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı 12. isim oldu. Ali Koç yönetimi bu 12 ismin 5'inden toplam 29 milyon euro bonservis geliri elde etti.

Diego Rossi İtalya yolcusu... Fenerbahçe ile Parma bonservis pazarlığı yapıyor! Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi her an Parma'ya transfer olabilir! İtalyan basını 24 yaşındaki forvet için Serie B ekibinin çok ciddi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını, Rossi'nin de kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini yazdı. Ancak kısa süre sonra isimlerin karıştırıldığı, haberdeki Diego Rossi'nin 17 yaşındaki olduğu ortaya çıktı.

SIRADA ROSSİ VAR

Fenerbahçe'ye Diego Rossi için ulaşmış 4 teklif var. İspanya'dan 2, İtalya'dan 1 ve Portekiz'den 1. Brezilya'dan ve Amerika'dan da ilgi var oyuncuya fakat şu an bu takımlarla görüşmeler sürüyor. Minimum beklenti 10 milyon euro. En ciddi teklif ise bir başka İtalyan takımından geldi.

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