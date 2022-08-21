LEEDS UNITED - CHELSEA 3-0 ÖZET İZLE
Premier League'in 3. haftasında Chelsea'yi ağırlayan Leeds United, güçlü rakibini 3-0 mağlup etti.
Elland Road Stadyumu'nda oynanan maçta Leeds United'a 3 puanı getiren goller 33. dakikada Brenden Aaronson, 37. dakikada Rodrigo ve Maçın 69. dakikada Jack Harrison'dan geldi.
Chelsea'de bu yaz 38 milyon euroya Napoli'den transfer edilen Senegalli stoper Kalidou Koulibaly, 84. dakikada kırmızı kart gördü.
Teknik direktör Jesse March yönetimindeki Leeds 3 haftada 7 puan toplarken Thomas Tuchel'in Chelsea'si 4 puanda kaldı. Leeds United bu yaz transfere 100 milyon eurodan fazla harcadı.
WEST HAM'DAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ
Günün diğer maçında ise, Brighton & Hove Albion, deplasmanda West Ham United'ı 2-0 yendi. Londra ekibi sezona 3'te 0'la başladı.
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