Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Muhtemel 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier-Necip-Saiss-Masuaku, Berkay, Boyd-Salih-Gedson-N’Koudou, Weghorst

PİRLO 2. HAFTAYI BAY GEÇTİ

Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor.

İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.

Frank Lampard'dan Dele Alli açıklaması... Beşiktaş İngiliz yıldıza kavuşuyor Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Beşiktaş ile her konuda anlaşan Dele Alli konusunda görüş belirtti... İngiliz çalıştırıcı, "Dele Alli'ye ilgi var, son birkaç gün içinde kamuoyuna yansıdı. Bizim kendimizi düşünmemiz gerekiyor ve bu gerekli duruyor. Dele Alli'nin de bu teklifi düşünmesi gerek" yorumunda bulundu.

CENK TOSUN GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi.

Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde yarınki maçta forma giyebilecek.

Beşiktaş inanılmazı başardı! Alanyaspor'dan müthiş geri dönüş! 3-3 Maç Özeti Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sezona 90+6'da bulduğu golle Kayserispor maçını kazanarak başlayan Kartal, Alanyaspor deplasmanında 0-3 öne geçmesine rağmen maçı kazanamadı. Farioli'nin takımı 37. dakikada 10 kişi kalan rakip karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak gücünü gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.