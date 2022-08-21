PENDİKSPOR - ALTAY 1-0 ÖZET İZLE
Stat: Pendik
Hakemler: Tarık Güldal, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu (Dk. 59 Muhammed Akarslan), Ferhat Öztorun (Dk. 59 Erhan Kara), Mesut Özdemir, Thiam, Kappel (Dk. 46 Gökcan Kaya), Regattin, Ali Han Tunçer (Dk. 59 Ugrai), Nikolics (Dk. 73 Görkem Bitin)
Altay: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya (Dk. 90+3 Naderi), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Dk. 67 Paixao), Eren Erdoğan (Dk. 83 Yusuf Tekin)
Gol: Dk. 90+8 Görkem Bitin (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Hasan Hatipoğlu, Dk. 85 Osman Özköylü (Teknik direktör) (Pendikspor), Dk. 53 Eren Erdoğan, Dk. 53 Ceyhun Gülselam, Dk. 54 Efe Sarıkaya (Altay)
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