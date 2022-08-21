Türkiye Gazetesi

Genel tasnifte Ahmet Önder gümüş, Adem Asil bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcular, bu kategoride Türkiye'ye organizasyon tarihinde ilk madalyalarını kazandırdı.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, takımlar finalinde 246.162 puanla bronz madalya elde etti.

ADEM ASİL'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Şampiyonanın son gününde milli sporcu Adem Asil, halka aletinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bugün ayrıca paralel bar finalinde Ahmet Önder 14.366 puanla 6'ncı, Ferhat Arıcan ise 13.700 puanla 7'nci oldu. Barfiks finalinde de yarışan Ahmet Önder, 12.366 puanla 8'inci sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı altın madalya kazandı Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Milli cimnastikçiler, 13 madalya kazandı Milli cimnastikçileri Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda 13 madalya kazandı.