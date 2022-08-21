Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Ajax'ın 19 yaşındaki futbolcusu Naci Ünüvar'a talip oldu. Hollanda doğumlu genç sol açık için transfer görüşmeleri sürüyor.

61Saat'te yer alan habere göre; Bordo-Mavililer 9.5 milyon euro bonservisla Ajax’a saattığı 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan transferi sonrası Hollanda ekibi ile iyi ilişkiler kurmayı başardı.

DENSWİL MENAJER GİBİ ÇALIŞIYOR

Ajax ile temaslarına devam eden Bordo Mavililer Hollanda asıllı Türk oyuncu Naci Ünüvar’a talip olurken Holllanda ekibiyle görüşme gerçekleştirdi. Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, transfer için Stefano Denswil’i de devreye soktu.

Orta sahanın her bölgesi ve sol kenarda forma giyebilen Naci Ünüvar ile Beşiktaş’ın da ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

Trabzonspor’un kısa süre içerisinde resmi adımlar atması bekleniyor.

NACİ TRABZON'A GELMİŞTİ

Bordo Mavililerin gündeminde yer alan Naci, geçtiimiz aylarda Denswil'in davetlisi olarak Trabzon'a gelmişti.

Antalyaspor şampiyon Trabzonspor'a 5 çekti! Nuri Şahin yine başardı... Antalyaspor Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti... 2-0 geriye düşen Bordo-Mavililer yeni transferi Enis Bardhi'yle 2-2'yi yakaladı. Skor 2-2'yken önce Bartra sonra da Djaniny ile direğe takılan Trabzonspor hiç ummadığı bir mağlubiyet yaşadı. Maça 79'da giren Gökdeniz Bayrakdar kontradan 2 gol attı. Tabelayı belirleyen gol 90+7'de Haji Wright'tan geldi. Geçen sezon Trabzonspor'u mağlup eden Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin, bu sezon da başardı...

Abdullah Avcı'dan 5-2 açıklaması... "Bu skor nasıl oldu anlamak mümkün değil!" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başındaki en ağır yenilgisini 5-2'lik skorla Antalyaspor'dan aldı. Başarılı çalıştırıcı tarihi skor sonrası "Oyun bizim elimizdeydi. Ama bu skor nasıl oldu onu anlamak mümkün değil" dedi.