Türkiye Gazetesi

Bayern Münih Bundesliga'nın 3. haftasında Bochum’u deplasmanda 7-0 mağlup etti.

Vonovia Ruhr Stadı’nda oynanan maçta Bavyera ekibi, 4. dakikada Leroy Sane, 25. dakikada Matthijs de Light, 33. dakikada Kinglsey Coman ve 42. dakikada Sadio Mane’nin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münih, 60. dakikada penaltıdan Mane, 69. dakikada Cristian Gamboa’nın kendi kalesine ve 76. dakikada Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

GEÇEN SEZON DA 7 ATMIŞTI

Son şampiyon Bayern Münih böylelikle bu sezon ligde oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak puanını 9’a çıkardı. Bochum ise ligdeki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Julien Nagelsmann yönetimindeki Bayern geçen sezon Bochum'u evinde 7-0 yenmiş, ligin 2. yarısında is Bochum 4-2 kazanarak kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etmişti.

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