Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı golcü futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk resmi golünü Karagümrük karşısında kaydetti.

Karagümrük önünde hücumda oyuna çok etkili başlayan ve ilk şutunda topu direkten dönen golcü futbolcu, dakikalar 17’yi gösterdiğinde ise takımını öne geçiren isim oldu.

DAHA YENİ BABA OLMUŞTU

N’Koudou’nun pasında sağdan bindiren Rosier’in ortasında savunma arasında topa uçarak kafayı vuran Weghorst, Beşiktaş formasıyla ilk resmi golünü kaydederken tribünleri de coşturan isim oldu.

Weghorst, geride kalan 2 lig maçında takımına 2 asistlik katkı sağlarken, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Weghorst baba oldu! Beşiktaş'ın mutlu günü Beşiktaş'ın bu yaz kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız santrfor Wout Weghorst baba oldu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede Weghorst'un, Daantje adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi.

WEGHORST ON FİRE NE DEMEK?

EURO 2016'da Kuzey İrlanda taraftarlarının Will Griggs isimli futbolcu için yaptığı beste viral olmuştu. İtalyan pop şarkıcısı Gala'nın "Freed From Desire" isimli şarkısının tribünlere uyarlaması çok sevildi.

"Weghorst on fire" Türkçe'ye "Weghorst alev aldı" diye de çevrilebilir. İşte o beste: