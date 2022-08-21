Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig’in ikinci hafta maçında Göztepe, Erzurumspor FK’yi konuk etti.

Mücadeleyi geçtiğimiz günlerde Göztepe’nin yüzde 70 hissesini devralan Sport Republic şirketinin CEO’su ve Göztepe’nin yeni başkanı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen de takip etti.

Ankersen’e Göztepe’nin eski sahibi Mehmet Sepil ve Sport Republic Başkanı Henrik Kraft da eşlik etti. Karşılaşmayı locadan takip eden Ankersen, zaman zaman telefonuyla stadyumdaki atmosferi görüntüledi.

Göztepe'nin yeni patronları kulübü devraldı! İzmir ekibi, Brentford ile kardeş kulüp oldu Göztepe’nin yeni hissedarı Sport Republic şirketi CEO’su Rasmus Ankersen, yapılan lansmanla beraber kulübün başkanı oldu. Rasmus Ankersen, zor bir ülkeye geldiklerini ve Türkiye’deki ilk yabancı yatırımcı olduklarını belirterek, “Türkiye çok potansiyelli bir ülke. İnsanlar futbol için deliriyor. Göztepe’deki tutku bizim ilgimizi çekti” dedi. Ankersen, sürdürülebilir şekilde başarıyı hedeflediklerini belirterek, Göztepe taraftarlarına sabırlı olma çağrısında bulundu.

GÖZTEPE TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ ŞOV

Maç öncesinde Göztepe taraftarı muhteşem bir koreografi hazırladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, seremoni esnasında kale arası tribünün tamamını kapsayan bir koreografi yaptı.

Koreografide Göztepe’nin 60’lı yılların sonunda Avrupa’da elde ettiği başarılı sonuçlara ve sonuçların dönemin gazete kupürlerine yansıyan haberlere yer verildi.

Koreografinin orta kısmında ise dev bir Göztepe arması yer aldı. Koreografinin açılmasıyla beraber tüm taraftarlar söyledikleri tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

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