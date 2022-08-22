Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek ligde puanını 7'ye yükseltti.

Maçın son bölümlerinde baskı altında kalan Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği yapılmaması taraftarın tepkisine neden oldu.

TRİBÜNLER DEĞİŞİKLİK YAPTIRDI

Beşiktaşlı taraftarların "Ismael baksana değişiklik yapsana" şeklinde tezahürat yapmasının ardından siyah-beyazlı teknik adam, 90+3. dakikada Cenk Tosun ve Umut Meraş'ı oyuna alırken Masuaku ve Weghorst'u oyundan aldı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Cenk Tosun'un direkt soyunma odasına gitmesi dikkatleri çekti. Tecrübeli oyuncu, maç sonunda takımın taraftarlarla yaptığı galibiyet kutlamasına katılmadı.

Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorst transferi en çok Rachid Ghezzal'i sevindirdi Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın hücum hattına Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorst'u transfer etmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi. Asist kralı, "Kulübün başarılı olma isteğini bu tür iyi isimlerle göstermesi çok önemli" dedi.

Bu yaz Everton'dan ayrılan ve Beşiktaş'a bonservisiyle birlikte geri dönen Cenk Tosun, sezonun ilk maçı olan Kayserispor maçında da sonradan oyuna girmiş ve golünü atmıştı. 31 yaşındaki santrfor çılgın bir gol sevinci yaşamış ancak VAR'ın iptal ettiği gol sonrası büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

Aynı maçta kısa sürede 2 sarı kart gören Cenk Tosun'un takımını 10 kişi bırakması tepki çekmişti.

Weghorst on fire ne demek? Beşiktaş taraftarının yeni marşı! Beşiktaş’ın yıldız forveti Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk resmi golünü Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e attı. Kapalı gişe oynanan maçta tribünler hep bir ağızdan "Weghorst on fire" şarkısını söyledi.

VALERİEN ISMAEL GALİBİYET SAYISINDA ÖNE GEÇTİ

Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta göreve başlayan Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımın başında 5. galibiyetini elde etti.

Geçtiğimiz sezon görev aldığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi alan Ismael, Yukatel Kayserispor ve Fatih Karagümrük maçlarını kazanarak galibiyet sayısını 5'e yükseltti.

N'KOUDOU GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen Georges-Kevin N'Koudou üçüncü haftada ikinci golünü attı.

Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Fatih Karagümrük maçını da boş geçmedi.

Salih Uçan'ın pası sonrası 34. dakikada yakaladığı pozisyonu gole çeviren N'Koudou, siyah-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynayan isimler arasında yer aldı.

Beşiktaş bu hafta da Karagümrük'e 4 gol attı! Bu Kartal bir harika... Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Vodafone Park'ta kapalı gişe oynanan maçta Wout Weghorst ile Jackson Muleka ilk gollerini atarken sezona müthiş başlayan Nkoudou da formunu sürdürdü. Rosier 1 gol, 1 asistle oynadı. Beşiktaş yeni hocası Valerien Ismael ile 3 maçta 7 puan topladı. Andrea Pirlo ise 2'de 0 yaptı.