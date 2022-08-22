Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettikleri Süper Lig 3. hafta maçının ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Orta saha transferi için gün sayan Siyah-Beyazlılar'ın hocası, Premier League ekiplerinden Everton forması giyen 26 yaşındaki İngiliz yıldız Dele Alli'yle ilgili soruya şu cevabı verdi:

"İsim konusunda yorum yapmam. Bazı konular net olunca bildiririz. Perde arkasında çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza daha da kalite katmak istiyoruz. Transfer sezonunun sonuna kadar yapmak istediklerimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz."

Frank Lampard'dan Dele Alli açıklaması... Beşiktaş İngiliz yıldıza kavuşuyor Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Beşiktaş ile her konuda anlaşan Dele Alli konusunda görüş belirtti... İngiliz çalıştırıcı, "Dele Alli'ye ilgi var, son birkaç gün içinde kamuoyuna yansıdı. Bizim kendimizi düşünmemiz gerekiyor ve bu gerekli duruyor. Dele Alli'nin de bu teklifi düşünmesi gerek" yorumunda bulundu.

ANREA PİRLO İÇİN VAKTİ DARALIYOR

Karagümrük'ün başında 2'de 0 yaparken 8 gol yiyen İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ise şunları söyledi:

"Hep aynı şeyler oluyor! Kötü başlıyoruz ve bütün direncimiz kırılıyor. Bu konular üstünden çalışıyoruz. Uzun uzun çalışıyoruz. Yine aynı şeyler oluyor. Kendimize gelmeliyiz. Her maç 4 gol yiyemeyiz! Maç kaybetmeye devam edemeyiz. Vakit daralıyor. Çalışıyoruz ama daha farklı yollarla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor herhalde."

Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi! Maçtan sonra yaptığı hareket tepki çekti... Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, Fatih Karagümrük maçında beklediği süreleri alamayınca teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Tecrübeli santrfor 90+3'te oyuna alınmasına adeta çıldırdı, 4-1'lik galibiyetten sonra futbolcular tribünlere giderken Cenk Tosun sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

Beşiktaş bu hafta da Karagümrük'e 4 gol attı! Bu Kartal bir harika... Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Vodafone Park'ta kapalı gişe oynanan maçta Wout Weghorst ile Jackson Muleka ilk gollerini atarken sezona müthiş başlayan Nkoudou da formunu sürdürdü. Rosier 1 gol, 1 asistle oynadı. Beşiktaş yeni hocası Valerien Ismael ile 3 maçta 7 puan topladı. Andrea Pirlo ise 2'de 0 yaptı.

Weghorst on fire ne demek? Beşiktaş taraftarının yeni marşı! Beşiktaş’ın yıldız forveti Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk resmi golünü Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e attı. Kapalı gişe oynanan maçta tribünler hep bir ağızdan "Weghorst on fire" şarkısını söyledi.