Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geçen haftadan Alanya hasarlı Beşiktaş’ı takımın beyni Ghezzal’ın yokluğu hiç etkilemedi dün akşam. N’Koudou önderliğinde nefes aldırmayan bir Kartal vardı sahada. Weghorst ve Muleka’nın ilk 10 dakikada direkleri dövmesi zaferin habercisiydi ve geç olmadan tribünleri ayağa kaldıran gol geldi. Topu ne zaman ayağına alsa yerinde duramayan N’Koudou felç ediyordu rakip savunmayı. Onun şekillendirdiği atağın sonunda Weghorst ilk resmî golünü attı.

PİRLO ÇARESİZ

İtalyan efsane Andrea Pirlo sanki Guardiola’nın Manchester City’sini buldu karşısında. Karagümrük oyuncuları saldırgan Kartal önünde çaresizce topu uzaklaştırmak dışında birşey yapamadı. Sanki tur için en az üç gole ihtiyaç duyulan Avrupa kupası rövanş maçı gibiydi dün akşam Beşiktaş için. Siyah beyazlılar ilk golden sonra da ‘ısırmaya’ devam etti rakibini ve patlayıcı güç N’Koudou’nun farkı ikiye çıkarması sürpriz olmadı.

DIAGNE'DEN TESELLİ

İkinci yarı başladı ama Beşiktaş’ın durmaya niyeti yoktu. İlklerin gecesinde Muleka da siftahını yaptı. Duran top dışında gol bulamayacak gibi olan Karagümrük, köşe vuruşundan gelen topu Diagne’nin ağlara göndermesiyle teselli buldu. İlk düdükten itibaren golü arayan Beşiktaş son düdük öncesi sağ beki Rosier ile skoru değiştirdi ve 4-1’le haftanın en sükseli galibiyetlerinden birine imza atmış oldu. İsmael’in takımı büyük moral ve öz güven depoladı.

BUNA BEN KARAR VERİRİM

Maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, “11 kişi bitirdik oyunu. Öncelikle bu kadar basit! Alanya maçının benzeri bir senaryo gerçekleşti. 3 gol attık ve sonra oyunu tuttuk. İkinci yarı bazı anlarda düştük. Bu planımızda yoktu. Haklı bir galibiyet aldık” derken taraftarın son bölümdeki değişiklik çağrısıyla ilgili gelen soruya, “Zamanı geldiğinde değişiklikler benim kararım. Bazen bir şeyler yapma hissiyatı olur. Dengeyi tutmak istedim” karşılığını verdi.

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