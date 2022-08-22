Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Üst üste galibiyetlerle hem ligde hem Avrupa’da gaza basan sarı lacivertlilerde hedef Adana Demirspor’un yenilmezliğine son verip liderliğe kurulmak. Kadıköy’deki maça tek bir hedefle çıkacaklarını söyleyen Jesus, ayağını gazdan çekmeyi düşünmüyor. Ofansif oyundan taviz vermek istemeyen Portekizli, rakibi şiddetli presle sahasında tutup oyunu rakip sahaya yıkmayı planlıyor.

VALENCIA KOZU

Jesus’un planları için en güvendiği isimler ise Osayi ile Ferdi. A. Demir’e baskı kurmayı planlayan Jesus, Valencia’yla da yakından ilgileniyor. 2 maça 4 gol sığdıran Ekvadorlu, bu zorlu maçta takımın en önemli gol silahı olacak. Beklentileri karşılıksız bırakmak istemeyen Valencia da, “Sadece gol değil, asistlerle de takıma katkı sağlamak istiyorum” açıklamasıyla hazır olduğunu ifade etti.

PAHALIYA PATLADI

Kasığındaki ağrılara rağmen ilk Dinamo Kiev maçında forma giyen Serdar Aziz sakatlıktan kaçamamıştı. 20 Temmuz’da sakatlanan millî oyuncu ancak bir ay sonra formasına kavuşacak. Tedavisi devam eden Serdar Aziz, ligde 7. haftadaki Alanyaspor maçında görev alabilecek.

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