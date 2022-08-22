Türkiye Gazetesi

Fırtına iki maçta ters eser oldu. Önce Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Kopenhag karşısında deplasmanda alınan 2-1’lik yenilgi ardından ligde Antalyaspor önündeki 5-2’lik farklı mağlubiyet. Oyun anlamında bakıldığında Abdullah Avcı’nın deyimi ile Trabzonspor bu skorları hak etmedi. Özellikle de Antalya deplasmanında ‘ava giderken avlanan’ bir takım görüntüsü vardı. Bu iki maç son şampiyon üzerinde olumsuz bir baskı oluştururken önündeki iki maç çok ama çok kritik hâle geldi.

İKİ MAÇ DA İÇERİDE

Antalya şokunu üzerinden atmaya çalışan bordo mavililer çarşamba günü sahasında Kopenhag ile 2-1’in rövanşına çıkacak. Ki bu maçın kazanılması ve tur atılması Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalınması anlamına geliyor. Onun da maddi karşılığı şimdilik 19 milyon avro. Bu dev gelir kulüp için çok büyük önem arz ediyor. Devamında ligde pazar günü yine iç sahada Galatasaray sınavı var. Bu maçtan da olası bir mağlubiyet tartışılmayan ve sağlam kredisi olan Abdullah Avcı’yı tartışılır duruma getirebilir.

AYARLAR BOZULDU

Abdullah Avcı göreve geldiğinde ilk yaptığı iş savunma problemine çözüm bulmaktı. Ki bunu da başarıyla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon 36 golle en az gol yiyen takım konumunda olan bordo mavililer, ligde sezonun ilk iki maçında gol yemeyip önemli bir başarı elde etse de Antalyaspor karşısında bu durum tersine döndü! Kalesinde tam 5 gol gören Fırtına, Abdullah Avcı döneminde ilk defa bir karşılaşmadan bu kadar farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

SAHADA ARI GİBİ

Trabzonspor’un fabrika ayarlarının bozulmasında iki isim dikkat çekiyor. Sezon başında sakatlanan Hamsik ile Visca’nın yokluğu aranıyor. Çünkü iki isim de hem orta sahaya hem de hücuma zenginlik katıyordu. Özellikle de Hamsik’in eksikliği Avcı’nın oyun planını bile etkiliyor.

BAYRAKDAR GERÇEKLERİ

Antalyaspor’un 3. ve 4. golünü atan ve maç sonrası formasını arkadaşlarına imzalatıp saklayacağını belirttiği sosyal paylaşımı tepki çeken Gökdeniz Bayrakdar’ın daha önce Trabzonspor’un gündemine geldiği ortaya çıktı. Antalya’nın 115 bin avroya Kocaeli’den aldığı Gökdeniz’in aslen Trabzonlu olduğu da belirtildi.

Trabzonspor Ajax'tan Naci Ünüvar'a talip! Fırtına'dan sürpriz transfer hamlesi... Trabzonspor'a Ajax'tan transfer... Hollanda devinin altyapısından yetişen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Naci Ünüvar için Ajax ile Trabzonspor arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. İki kulüp arasında kesin anlaşma sağlaması haline oyuncunun menajeriyle masaya oturulacak.

Trabzonspor paramparça Ev sahibi Fernando ve Wright’ın (pen.) golleriyle iki farklı öne geçti. Bardhi’nin iki golüyle beraberliği yakalayan Fırtına’nın iki topu da direkten döndü. Gökdeniz (2) ve Wright’ın golleri son şampiyonu nakavt etti. Trabzonspor bu sezon Süper Kupa ve ligde hiç gol yememişti.