Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı takımın yeni sezon öncesi taraftarı en çok heyecanlandıran ve özel maçlardaki golleriyle alkış alan ismi Haris Seferovic’ti. Ligdeki üç maça da 11 başladı ve 258 dakika süre aldı ama beklenen golü atamadı. İlk Antalya maçında ve devamındaki Giresunspor mücadelesinde istediği topları alamayan İsviçreli forvet, Ümraniye karşısında ise net iki gol pozisyonuna girdi ancak bunları değerlendiremedi. Teknik direktör Okan Buruk’tan öğrencisine destek geldi.

HAMLE OYUNCUSU GOMIS

Sabırla suskun golcüsüne şans vermeye devam edecek olan Okan Buruk, Seferovic'in tek eksikliğinin gol olduğunu ve bunu attığı takdirde rahatlayacağı görüşünde. Öğrencisine "Sen da atacaksın. Sana güvenim tam" mesajını veren Buruk, 30 yaşındaki forveti Trabzonspor önünde de 11 başlatacak. Alınan iki galibiyetin de kahramanı olan Bafetimbi Gomis ise yedek kuvvet ve hamle oyuncusu olarak kulübede hazır görev bekleyecek. Fransız forvet bu durumdan çok da rahatsız değil.

İTALYANLAR YAZDI

Kadrosuna önemli takviyeler yapan ve en az üç transfer daha düşünen G.Saray'ın yeni sol beki İtalya'dan. Patrick van Aanholt'un performansının yeterli bulunmamasından dolayı arayışta olan Aslan için Milan'ın 25 yaşındaki sol beki Fode Ballo-Toure yazıldı. İtalyan basını, Senegalli sol bek için kulübünün 4.5 milyon avrodan fazla bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu belirtti.

Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu Bafetimbi Gomis oldu Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Galatasaray, ligdeki 2. galibiyetini aldı. 3 puanı getiren golü atan ve Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olan Bafetimbi Gomis, "Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum" dedi.