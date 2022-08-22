Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Süper Lig'in 3.haftasında kendi sahasında Adana Demispor'u ağırlayacak. Adana ekibi karşısında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın genç yıldızı Arda'nın kadroda olmadığı ortaya çıktı.

Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe Kadıköy'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 2 haftada çıktığı mücadelelerden 1 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Sarı-Lacivertliler, Adana ekibi karşısında mutlak 3 puan ararken, karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala yıldız isim Arda Güler konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KADROYA ALINMIYOR

Sarı-lacivertli taraftarların gözbebeği Arda Güler, aile üyelerinden birisinin sağlık operasyonu geçirmesi nedeniyle kadrodan affını istedi. Yarın akşam kadroda olması beklenmiyor. Ayrıca Austria Wien maçında sakatlanan Joshua King de kadroda olmayacak. Jesus'un forvet hattındaki seçimi merak konusu.

EKSİKLER

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Adana Demirspor'da Mario Balotelli dışında eksik bulunmuyor.

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11

Fenerbahçe; Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Ferdi, Valencia

Adana Demirspor; Ertaç, Rodrigues, Rakitskiy, Samet, Svensson, N'Diaye, Gökhan, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Assombalonga

Fenerbahçe'de Arda Güler krizi: Gençlerbirliği yıldız isimden vaçgeçmedi Gençlerbirliği'nden, sonraki transferinden yüzde 20 pay vermek koşulu ile alınan Arda Güler, krize neden oldu. Söz konusu iddiaya göre; Gençlerbirliği'nden Arda'nın yüzde 20'lik hakkını da almak isteyen Fernerbahçe'nin 3 milyon euro teklifi az bulundu.