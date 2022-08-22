Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynayacağı rövanş karşılaşmasınıyönetecek hakem belli oldu. Rövanşmaçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

MAÇ ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ'NDE

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Danny Makkelie, düdük çalacak.

Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu.. Açılış maçında Ali Şansalan düdük çalacak Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Beşiktaş'tan hakeme tepki: 'Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz' Beşiktaş Kulübü, Corendon Alanyaspor mücadelesinin hakemi Yasin Kol'la ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp "Dün skandal kararlara imza atan Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Austria Wien - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.