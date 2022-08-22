Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir forması giyen Mesut Özil'e üzerinde kendi imzasının da bulunduğu bir kol saati hediye etti. Mesut Özil ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu paylaşım büyükilği görürken, binlerce beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'in dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'e üzerinde kendi imzasının da bulunduğu bir saat hediye etti. Mesut Özil, Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği kol saatini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özil paylaşımında, kalp, Türk bayrağı ve dua emojisi kullandı.

İşte o paylaşım:

Arda Güler Mesut Özil abisine "Başıma gelen en güzel şeydin" sözleriyle veda etti Fenerbahçe'de bir buçuk sezon geçiren ve bu yaz hızlı bir karar sürecinden sonra Medipol Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, en çok Arda Güler'i üzdü... Sarı-Lacivertliler'de 10 numaralı formanın yeni sahibi olan 17 yaşındaki süper yetenek, Mesut abisi için Instagram hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı: Fenerbahçe sorusuna cevap verdi Yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Özil, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Benim hedefim sadece futbol oynamak ve huzurlu olmak. İyiki gelmişim. Sahada top oynayarak takıma yardımcı olmak ve hedeflerimize ulaşmak istiyorum" dedi.