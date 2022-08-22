Türkiye Gazetesi

İmza töreni öncesinde konuşma yapan Ortaköyspor kulüp başkan yardımcısı Özgür Begci, "Bizler yönetici arkadaşlar ile Trabzonspor'un efsanelerinden Yattarayı getirmeyi düşündük Yattara'ya ulaştık görüşme yaptık. Sonra Muğla halkı da Yattara'nın gelmesini istedi. Bizde yönetim olarak başkanın da destekleriyle ve bütün Muğla halkı destek verdi” dedi.

"BEN ASLINDA FUTBOLU BIRAKMIŞTIM"

Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara ise açıklamasında, ”Ben böyle bir şeyler beklemiyordum. Çünkü ben futbolu bırakmıştım şimdi tekrar yeşil sahalara döneceğim için mutlu oldum. Ortaköyspor için elimden gelen her şeyi yapmayı düşünüyorum. Ortaköyspor'da olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

Trabzonspor Ajax'tan Naci Ünüvar'a talip! Fırtına'dan sürpriz transfer hamlesi... Trabzonspor'a Ajax'tan transfer... Hollanda devinin altyapısından yetişen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Naci Ünüvar için Ajax ile Trabzonspor arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. İki kulüp arasında kesin anlaşma sağlaması haline oyuncunun menajeriyle masaya oturulacak.

Yattara 5 yıl sonra yeşil sahalara döndü 41 yaşındaki İbrahim Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı Yeşil Çivril Belediyespor forması ile yeşil sahalara döndü. Yattara, "Burada olmak enteresan bir şey ama amatörde Türk futbolunun gelişmesi için böyle bir şey yapıyorum" dedi.

Oğlunun ismini Gökdeniz Yattara koydu Trabzonspor sevdalısı bir taraftar doğan oğluna Karadeniz Fırtınası'nda efsaneleşmiş 2 yıldızın adını verdi.