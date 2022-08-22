Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.

Marcel Tisserand Fenerbahçe'ye 3 milyon euro kazandırarak Ettifaq FC'ye transfer oldu Fenerbahçe, Marcel Tisserand’ı Berat Özdemir'in de forma giydiği Suudi Arabistan'ın Ettifaq FC Kulübü'ne sattı. 29 yaşındaki stoper Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e karşı iki maçta da forma giymişti.

ADANA DEMİRSPOR ÇOK FORMDA

Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.

Adana Demirspor, rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Adana Demirspor rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Emre, Zajc, Lincoln, Valencia, Rossi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson-Samet-Rakitskiy-Rodrigues, Gökhan-N'Diaye, Akintola-Belhanda-Onyekuru, Assombalonga

Artem Dzyuba Adana Demirspor'a 1+1 yıllık imza attı Rus santrfor Artem Dzyuba, Adana Demirspor'da... Akdeniz ekibi 33 yaşındaki golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER LİG'DE 37. RANDEVU

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

Adana Demirspor Sivasspor'u rahat geçti! 27 şut, 3 gol I Maç Özeti 3-0 Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Adana Demirspor tıklım tıklım dolu tribünler önünde rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi rakibine göz dağı verdi.

Fenerbahçe'nin koltuk sevdası Sarı lacivertliler, henüz hiç puan kaybetmeyen Adana Demirspor’u yenilgiyle tanıştırırsa zirveye kurulacak.