Türkiye Gazetesi

Premier League'in 3. haftasında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan United'ın ezeli rakibini mağlup edip krizden çıkmak istiyor.

Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde yeni bir sayfa açan İngiliz devi ilk 2 maçta puan toplayamadı. United sezon açılışını seyircisi önünde Brighton'a 1-2 yenilerek yapmış, geçen hafta da Brentford deplasmanında 4 yemişti.

Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçır Liverpool ise 2 maçta 2 puan topladı. Açılış maçında Londra'da Fulham'a takılan (2-2) Jürgen Klopp'un takımı 2. haftada da evinde Crystal Palace ile 1-1 berabere kalmıştı.

MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United - Liverpool maçı bu akşam TSİ 22.00'da başlayacak. Old Trafford'daki maçın hakemi Michael Oliver. Manchester United - Liverpool maçı Türkiye'de yalnızca beIN Sports HD 3'ten canlı yayınlanıyor.

Manchester United Casemiro'yu kadrosuna kattı! Real Madrid 70 milyon euro kazanacak Real Madrid'in 2013 yazında Brezilya'nın Sao Paulo kulübünden 6 milyon euroya transfer ettiği ve yıllar içerisinde İspanyol devinin sembol isimlerinden biri haline gelen Casemiro, Manchester United'dan gelen cazip teklif sonrası 9 sezonluk İspanya macerasına son verdi. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha United'a 60 milyon euro + 10 milyon euro bonuslar karşılığında satıldı.

MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇI NASIL İZLENİR?

Manchester United - Liverpool maçının uluslararası yayın bilgisi

CANAL+ Sport (Cze/Svk)

Arena 4 (Hun)

Arena Sport (BiH)

Arena Sport (Cro)

Arena Sport (Ser)

Arena Sport (Svn)

beIN Sports 3 (Tur)

beIN Sports Connect

CANAL+ Sport (Fra)

Cytavision Sports

Diema Sport 2

Digi Sport 1 (Rom)

Eleven Sports (Por)

Nova Sports (Hel)

Optus Sport (Aus)

Prima Sport

Setanta Sports Eurasia

Setanta Sports (Ukr)

Sky Sport (Ger)

Sky Sport Premier League (Ger)

Sky Sports Main Event (UK/Irl)

Sky Sports Premier League (UK/Irl)

Sky Sport Top event (Ger)

SuperSport

TV3+

Viaplay (Den)

Viaplay (Fin)

Viaplay (Ned)

Viaplay (Nor)

Viaplay (Pol)

Viaplay (Swe)

V Sport Jalkapallo

V Sport Premium (Swe)

ManU paramparça! Brentford evinde Manchester United'a fark attı! (Maç Özeti İzle 4-0) Premier League'in 2. haftasında Manchester United'ı ağırlayan Brentford, ilk 35 dakikada bulduğu 4 golle rakibini 4-0 mağlup etti. İlk hafta evinde mağlubiyetle başlayan United, sezona 2'de 0'la girmiş oldu.

Liverpool sezona kötü başladı! Klopp'un takımı 2 haftada 4 puan kaybetti Premier League'de 2. haftanın kapanış maçında Liverpool evinde Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. İlk hafta da Fulham'a takılan Jürgen Klopp'un takımı 2 haftada 4 puan kaybetmiş oldu.