Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirleri Pro Ligi'nde Al-Nasr forması giyen orta saha oyuncusu Dia Saba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu Alanyaspor maçı öncesi Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda tribünleri selamladı

Yeni transferlerden Charisis ve Kader Keita ise Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı

DİA SABA KİMDİR?

18 Kasım 1992’de İsrail’in Majd al-Krum kasabasında dünyaya gelen Dia Saba, futbola ülkesinde Beitar Tubruk takımında başladı. Ardından Makkabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva, Bnei Sakhnin, Maccabi Petah Tikva, Maccabi Netanya ve Maccabi Netanya takımında forma giyen Saba, 2020 yılında Çin Süper Ligi ekibi GZ City’ye ardından da BAE ekibi Al-Nasr’a transfer oldu. Dia Saba on numara olarak görev yapıyor.

Kariyerinde 290 maça çıkan sporcumuz 96 kez gol sevinci yaşadı ve 48 kez de asist yaptı.

Dia Saba’dan Sivasspor paylaşımı: Tamam, geliyorum Adı bir süredir Sivasspor ile anılan ve en son Al-Nasr forması giyen Dia Saba, kırmızı-beyazlı kulüple prensipte anlaştı. Dia Saba, sosyalmedyadanb yaptığı "Tamam, geliyorum" paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı.

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