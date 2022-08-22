Türkiye Gazetesi

DELE ALLİ BEŞİKTAŞ'TAN NE KADAR KAZANACAK?

Beşiktaş bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Dele Alli'yi kadrosuna kattı. Everton'la her konuda anlaşan Siyah-Beyazlı yönetim 26 yaşındaki İngiliz orta sahayla da bugün el sıkıştı. Dele Alli'nin alacağı ücret ve geleceği tarihte belli oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael dün akşam Karagümrük maçından sonra şunları söylemişti:

"İsim konusunda yorum yapmam. Bazı konular net olunca bildiririz. Perde arkasında çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza daha da kalite katmak istiyoruz. Transfer sezonunun sonuna kadar yapmak istediklerimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz."

Valerien Ismael'den Dele Alli açıklaması... İngiliz yıldız Beşiktaş'a gelecek mi? son Dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, adı bir süredir Beşiktaş'la anılan İngiliz yıldız Dele Alli'yle ilgili sorulan soruya cevap verdi.

DELE ALLİ NE ZAMAN GELİYOR?

Dele Alli Beşiktaş'tan yıllık 2.3 milyon Euro net para alacak. Bu rakama sözleşmedeki bonuslar dahil değil. Geçikmeye neden olan vergi ve futbolcunun İngiltere'de pound cinsinden kazandığı haftalık gelirle ilgili sorunlar bugün çözüldü. Transfer resmiyet kazandı.

Dele Alli'nin salı akşamı özel uçakla İstanbul’da olması planlandı. Beşiktaş ile Everton arasındaki anlaşmaya göre, Beşiktaş bonservisi ocak ayında alırsa 6 milyon euro, sezon sonu alırsa 8 milyon euro ödeyecek.

ISAK HİEN KARTAL OLDU

Beşiktaş yöne timi Isak Hein’in transferini de bitirdi.

Fatih Doğan'a göre; 23 yaşındaki Burkina Faso asıllı İsveçli stoper için Djurgarden kulübüne 3.1 milyon euro bonservis ödenecek. Hien'in yıllık ücreti 900 bin euro.

4 yıllık sözleşme imzanan futbolcunun bonservisi 4 yıl vadeyle ödenecek. İsak Hien'in çarşamba günü İstanbul’da olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi! Maçtan sonra yaptığı hareket tepki çekti... Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, Fatih Karagümrük maçında beklediği süreleri alamayınca teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Tecrübeli santrfor 90+3'te oyuna alınmasına adeta çıldırdı, 4-1'lik galibiyetten sonra futbolcular tribünlere giderken Cenk Tosun sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

Weghorst on fire ne demek? Beşiktaş taraftarının yeni marşı! Beşiktaş’ın yıldız forveti Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk resmi golünü Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e attı. Kapalı gişe oynanan maçta tribünler hep bir ağızdan "Weghorst on fire" şarkısını söyledi.