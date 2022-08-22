İSTANBULSPOR - KONYASPOR ÖZET İZLE 0-4
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğral
İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan (Dk. 72 Cajic), Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Dk. 46 Ologo), Oğuzhan Berber (Dk. 60 Kağan Miray Bağış), Muammer Sarıkaya (Dk. 72 Emir Kaan Gültekin), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi (Dk. 60 Ebert), İbrahim Yılmaz
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 73 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Çekiçi (Dk. 65 Rahmanovic), Pavicic (Dk. 65 Soner Dikmen), Muric (Dk. 65 Michalak (Dk. 79 Ikpeazu)), Bytyqi, Muhammet Demir
Goller: Dk. 29 Çekiçi, Dk. 44 Muhammet Demir (Penaltıdan), Dk. 56 Mehmet Yeşil (Kendi kalesine), Dk. 69 Guilherme (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Adil Demirbağ, 45+1 Ahmet Oğuz, Dk. 55 Hadziahmetovic (Konyaspor), Dk. 69 Ologo (İstanbulspor)
İlhan Palut Vaduz hezimeti sonrası ne dedi? Konyaspor İsviçre 2. Lig takımına elendi Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Vaduz karşısında aldıkları 4-2’lik mağlubiyetin ve elenmenin kabul edilemez olduğunu belirterek, çok çabuk toparlanarak lige döneceklerini söyledi. Lihtenştayn'da lig olmadığı için Vaduz takımı İsviçre 2. Ligi'nde mücadele ediyor.
Kayserispor evinde 1 attı 3 aldı! İstanbulspor Süper Lig'e 2'de 0'la başladı Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Kayserispor, 3 puanı tek golle aldı: 1-0. Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Miguel Cardoso attı.