SİVASSPOR - ALANYASPOR ÖZET İZLE 1-1
Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Hakan Karabalcık
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 86 Robin Yalçın), Keita, Hakan Arslan (Dk. 74 Ulvestad), N'jie (Dk. 54 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel, Yatabare (Dk. 73 Leke James)
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Dk. 20 Yusuf Özdemir), Furkan Bayır, Balkovec, Candeias (Dk. 59 Oğuz Aydın), Lusamba (Dk. 58 Doumbia), Leroy Fer, Pereira, Zinedine (Dk. 59 Tayfur Bingöl), Efkan Bekiroğlu (Dk. 77 Erencan Yardımcı), Eduardo
Goller: Dk. 45 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+1 Doumbia (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 72 Charisis, Dk. 84 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Dk. 81 Furkan Bayır, Dk. 90+4 Eduardo (Corendon Alanyaspor)
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