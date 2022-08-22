ROMA - CREMONESE ÖZET İZLE 1-0
Milli sağ bek Zeki Çelik'in yeni takımı AS Roma, Serie A'da sezona 2 maçta 6 puanla başladı. Portekizli fenomen teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki başkent ekibi, Serie A'nın yeni ekiplerinden Cremonese'yi ağırladığı 2. hafta mücadelesini kazanmayı bildi.
Olimpico'da 60 bin kişiye oynanan maçta AS Roma'ya 3 puanı getiren golü 65. dakikada İngiliz stoper Chris Smalling kaydetti. Yıldız transfer Paulo Dybala'nın 72 dakika sahada kaldığı maçta Zeki Çelik 86'da Karsdorp'un yerine oyuna girdi.
Bu sezon şampiyonluğu gizli favorilerinden olan İtalyan devi, sezona Salernitana deplasmanında 0-1 kazanarak başlamıştı.
Georginio Wijnaldum AS Roma'da! Mourinho gözünü Serie A şampiyonluğuna dikti Serie A'da sezona şampiyonluk parolasıya giren Jose Mourinho yönetimindeki AS Roma, PSG'den Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kiralık olarak kadrosuna kattığını bildirdi.