Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'a 4-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, taktik stratejisine sadık kalan takımın galip geldiğini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, "Bu maça kadar galip gelememiş 2 takımdık. İki ekip için de kırılma maçı gibiydi. Hem duygularına hem de taktiksel stratejisine sadık kalan takım daha baskın çıkacaktı. Geriye düştükten sonra oyuna dönebilmeliydik. İlk yarı içeri 2-1 galip girebilirdik ancak 2-0 geride girdik. Set oyununda, top rakipteyken ve duran toplarda geniş bir hazırlığımız vardı. Her alanları kullanarak çok pozisyon oluşturduk. Gol şansı yakaladık. En kolay golleri atamayıp en güzel golleri yedik." diye konuştu.

Konyaspor İstanbulspor deplasmanında 0-4 kazanarak galibiyet siftahı yaptı Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Konyaspor, deplasmanda 3 puanı 0-4'lük skorla aldı. İlk 2 maçında beraberlikle ayrılan, Avrupa'dan da erken elenen Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Endri Çekici, Muhammet Demir (p.), Mehmet Yeşil (k.k.) ve Guilherme attı. Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor 3'te 0 yaptı.

"SÜPER LİGİ İYİ TANIYORUM"

Lige iyi hazırlandıklarını belirten Korkmaz, "Süper Lig'in kıymetini bilmemiz lazım. Nerede olduğumuzun farkına varmalıyız. Süper Lig'de 6 sezon yardımcı antrenörlük yaptım. Süper Lig'in ne olduğunu çok iyi biliyorum. Taktik ve teknik olarak tüm hazırlıklarımızı yaptığımızı düşünüyorum. Sahada da bunu gördüğümüzü umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fazla transfer yapamadıklarına ilişkin bir soruya Korkmaz, "Yapmak istemediğim en büyük şey şikayet etmek. Verdiğim raporda her şey vardı. Ama artık lig başladı. İşim maçlara hazırlanmak. Transferi ben yapamam. Bunu konuşmaktan hoşlanmıyorum da. Kulübün yapısı itibarıyla belli başlı rakamlar var. Ben de o aralıkta oyuncu bakınca beğenemiyorum. Bunu bilerek de buradayım. Sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa'da ve Afrika'da süre alamayan oyuncuları garip rakamlara buraya getirmek istemiyorum. Toparlanmamız lazım. Elimizde çok fazla genç oyuncu var. Bize lazım olan şey genç mi usta oyuncular mı?" şeklinde yanıt verdi.

İstanbulspor genç golcü Raymond Owusu'yu renklerine bağladı Sezona 2'de 0'l başlayan Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 20 yaşındaki Ganalı forvet Raymond Owusu'yu kadrosuna kattı.

İstanbulspor iç transferde 7 futbolcuna 5 yıllık yeni sözleşme verdi İstanbulspor, İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Jetmir Topalli, Alp Arda, Abdullah Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer ve Michael Ologo ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

İstanbulspor'da kaleci transferi... Danimarkalı eldiven David Jensen 2 yıllık imza attı İstanbulspor, MLS ekibi Ney York Red Bulls'un Danimarkalı kalecisi David Jensen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.