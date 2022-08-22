DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR ÖZET İZLE 0-0
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Kemal Elmas
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Mayi, Okan Derici (Dk. 67 Asım Hamzaçebi), Bekir Turaç Böke (Dk. 87 Oğuzhan Sarı), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 88 Muhammet Özkal), Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 88 Berkant Gündem)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk. 82 Kerem Kalafat), Grahovac (Dk. 82 Koray Altınay), Den Hurk, Sefa Yılmaz (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Benhur Keser, Bahadır Öztürk, Miya (Dk. 58 Alper Potuk), Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Papa (Dk. 82 Mithat Pala)
Sarı kartlar: Dk. 34 Sefa Yılmaz, Dk. Miya 54, Dk. 77 Alper Potuk, Dk. 88 Kerem Kalafat, Dk. 90+2 Emirhan Topçu, Dk. 90+9 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor), Dk. 71 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)
Çaykur Rizespor haberleri... Anthony Van Den Hurk 2 yıllık imzayı attı Sezona 1-1'lik Keçiörengücü beraberliğiyle başlayan Çaykur Rizespor, forvet hattını Hollandalı golcü Anthony Van Den Hurk ile güçlendirdi.
Denizlispor teknik direktör Mesut Bakkal’la yola devam ediyor Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon küme düşmekten Mesut Bakkal sayesinde kurtulan Denizlispor, tecrübeli teknik adamlar önümüzdeki sezon da yola devam edecek.