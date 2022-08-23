"Büyük ve güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı. Rakibimiz taktiksel olarak iyi bir takım. Bireysel olarak da iyi oyuncuları var. Fenerbahçe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. İki ayda oynadığımız en iyi maçtı."
Jorge Jesus'tan transfer açıklaması... Gelenler de olacak gidenler de!
23.08.2022 - 00:16 | Son Güncelleme: 23.08.2022 - 00:20
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Süper Lig'e 3 haftada 13 golle başladı... Adana Demirspor'u ağırladığı 3. hafta maçını 4-2 kazanan Jorge Jesus'un takımı liderlik koltuğuna oturdu. Portekizli teknik adam maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Jesus transfere ilişkin önemli mesajlar verdi.
Kaynak: Turkiyegazetesi.com.tr
Etiketler : Jorge Jesus,Fenerbahçe,
899805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/899805.aspx
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