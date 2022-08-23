Türkiye Gazetesi

"Büyük ve güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı. Rakibimiz taktiksel olarak iyi bir takım. Bireysel olarak da iyi oyuncuları var. Fenerbahçe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. İki ayda oynadığımız en iyi maçtı."