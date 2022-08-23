Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında konuk ettiği Ümraniyespor’a oldukça sürpriz bir sonuçla iki puan bırakan Fenerbahçe, Kadıköy’de oynadığı ikinci lig maçında da soğuk terler döktü. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’nın lige iyi bir başlangıç yapan Adana Demirspor’unu ağırlayan sarı-lacivertli takım, 3-0 öne geçtiği maçta bir ara çok zorlansa da sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı ve liderlik koltuğuna oturdu.

VALENCIA ŞOV

Karşılaşmada gol perdesi maçın 19. dakikasında açıldı. Valencia kendisinin düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. Maçın 41 dakikasında bir kez daha sahne alan Valencia’ydı. Serdar Dursun’dan seken topu iyi takip eden Ekvadorlu yıldız kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0. İkinci yarıya da iyi başlayan Jorge Jesus’un öğrencileri, 47’de Lincoln’ün pasıyla topla buluşan Zajc ile farkı üçe çıkartmayı başardı: 3-0.

RAKITSKIY ATILDI

Bu dakikadan sonra ise sahada bambaşka bir senaryo vardı. Adana Demirspor, 53’te Onyekuru’nun Szalai’nin müdahalesiyle yerde kalması sonrasında kazanılan penaltı vuruşunda Belhanda’nın golüyle umutlandı: 3-1. Bu golün hemen ardından 66’da yine Onyekuru’nun hazırladığı pozisyonda Dzyuba farkı bire indirdi: 3-2. Psikolojik üstünlük Adana ekibine geçmişti ki, bir başka stoper Rakitskiy sert faulüyle atıldı. Ardından Alioski skoru ilan etti.

JORGE JESUS: DAHA DA GELİŞECEĞİZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maçın ardından, “Rakip taktik olarak iyi hazırlanmış. Kazandık ve şu iki ayda oynadığımız en kaliteli karşılaşmaydı. Zamanla daha iyi olacağız. Hakem (Abdulkadir Bitigen) performansını da övmek istiyorum, her kararı doğruydu” derken, “Futbol böyle bir oyun, bazı şeylerin açıklaması olmaz. Rakip bir anda iki gol attı, biz de hemen golleri bulduk. Lider olmak güzel. Futbolda transfer penceresi kapanana kadar hareketlilik olabilir, her şey olabilir” sözlerini kullandı.

Fenerbahçe liderlik koltuğunda! Adana Demirspor engeli 4 golle geçildi Süper Lig'in 3. haftası Fenerbahçe - Adana Demirspor maçıyla kapandı. Geçen hafta Kasımpaşa'ya 6 atıp, Avrupa'da da Viyana deplasmanından zaferle dönen Fenerbahçe, Süper Lig'e 2 maçta 6 gol ve 6 puanla başlayan Adana Demirspor'u Kadıköy'de 4-2 mağlup etti. Jorge Jesus'un takımı Enner Valencia'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 2. yarıda Zajc ve yeni transferi Alioski'nin şık golleri tabelayı belirledi. Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'u yenilgiyle tanıştı ve Süper Lig'de namağlup takım kalmadı.

Fenerbahçe'nin koltuk sevdası Sarı lacivertliler, henüz hiç puan kaybetmeyen Adana Demirspor’u yenilgiyle tanıştırırsa zirveye kurulacak.