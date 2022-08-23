Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan adı büyük kulüplerle anılan İngiltere, Katar ve Suudi Arabistan derken yeniden Süper Lig pazarına düşen Anthony Nwakaeme, bir süredir Aslan yolundaydı! Ancak bu yolda taşlar döşendi. Gerek futbolcunun yüksek beklentileri ve yeni istekleri sarı kırmızılı takımı ‘tok alıcı’ rolüne büründürdü. 1,5 milyon avrodan 3 yıllık anlaşma talebi havada kaldı.

KATAR'A SOĞUK

Sarı kırmızılılar, bir süredir İstanbul’da olan Nwakaeme’ye 1,1 milyon avrodan 1+1 yıllık anlaşma önerdi ve taviz vermeyeceğini de gösterdi. Bir Katar temsilcisinden senelik 3,5 milyon avroluk teklif alan Nwakaeme’nin gönlünün ise Aslan’dan yana olduğu öğrenildi. Tarafların görüşmeleri devam ediyor. Türkiye’de kalmak isteyen hücum oyuncusunun sarı kırmızılıların teklifini büyük oranda kabul edeceği vurgulanıyor.

TAYLAN'A İKİ TEKLİF

Galatasaray’da ayrılığı gündemde olan Taylan Antalyalı’yı hem Süper Lig’den hem de TFF 1. Lig’den isteyen var. Sarı kırmızılı kulüple 2026’ya kadar mukavelesi bulunan orta saha oyuncusu için Gaziantep FK ve Bodrumspor zemin yokluyor.

Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu Bafetimbi Gomis oldu Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Galatasaray, ligdeki 2. galibiyetini aldı. 3 puanı getiren golü atan ve Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olan Bafetimbi Gomis, "Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum" dedi.

Bafetimbi Gomis'ten 2 maçta 6 puan! Galatasaray Ümraniyespor'u geç gelen golle devirdi Süper Lig'in 3. haftası Ümraniyespor - Galatasaray maçıyla başladı. Haris Seferovic'in 2 net fırsattan yararlanamadığı maç 0-0 bitecek derken 77'de oyuna giren Bafetimbi Gomis 86'da uzaktan müthiş bir gol atarak Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu. Tecrübeli santrfor ilk hafta da Antalya deplasmanında son dakika üçlüğü atmıştı!