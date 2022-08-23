Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş son zamanların en iyi futbolunu oynayıp Karagümrük’ü 4-1 mağlup ederken ışıl ışıl parlayan bir yıldız vardı sahada. Kevin N’Koudou 90 dakika boyunca rakip savunmacıları canından bezdiren coşku ve tempoyla saldırdı Karagümrük kalesine. Attığı golde topu Beşiktaş ceza sahasının köşesinden çıkarıp, 80 metrelik depar sonrası son vuruşu ustaca yapması kolay unutulacak gibi değildi. Alanyaspor maçının ilk yarısında da benzer bir performans ortaya koyan Fransız yıldız sezon başında neredeyse gidiyordu.

SÖZ VERDİ

Sakatlıkları sebebiyle Valerien Ismael’in kadroda düşünmediği N’Koudou’nun, hem hocası hem de yöneticilerle yaptığı görüşmelerin ardından takımda kaldığı ortaya çıktı. Transferinden bu yana bekleneni veremediği için Beşiktaş’a borçlu hissettiğini söyleyen Fransız yıldız, “Size olan borcumu ödeyeceğim. Kendimi yeniden ispatlayacağım. Eğer güvenirseniz beni bırakmak istemeyeceğinize söz veriyorum” deyince kadroda kaldı ve sezona muhteşem başlayıp sözünü tutabileceğini gösterdi.

İSTANBUL’A GELİYOR

Beşiktaş nihayet Dele Alli transferini bitirdi. Futbolcu yıllık 2.3 milyon avro net para alacak. Bu rakama sözleşmedeki bonuslar dahil değil. Gecikmeye neden olan vergi ve futbolcunun İngiltere’de pound cinsinden kazandığı haftalık gelirle ilgili problemler dün çözüldü. Dele Alli’nin bu akşam özel uçakla İstanbul’da olması planlandı. Bir ihtimal gelmesi yarına da kalabilir. Everton’la yapılan anlaşmaya göre siyah beyazlılar Alli’nin opsiyonunu ocakta kullanırsa 6 milyon avro, sezon sonu kullanırsa 8 milyon avro ödeyecek.

CENK TOSUN UTANMIŞ

Karagümrük maçının son saniyelerinde oyuna giren Cenk Tosun, bitiş düdüğünün ardından takımla birlikte tribünlere değil direkt soyunma odasına gitmişti. Tecrübeli oyuncunun bu tavrının, 25 saniye oyunda kalıp, galibiyetin mimarı olan takım arkadaşlarının yanında durmaktan utandığı için olduğu öğrenildi.

DOKUZ YILLIK HASRET

Kayserispor ve Alanyaspor maçlarındaki güzel oyununu Karagümrük karşısında da gösteren ve bir golün asistini yapan Salih Uçan’ın hedefi dokuz yıl sonra yeniden millî formayı giymek. Bu zamana kadar sadece 2013 yılında K. İrlanda ile oynanan dostluk maçında ay yıldızlı formayı giyen 28 yaşındaki oyuncunun, bir ay sonraki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarına davet alarak millî forma hasretine son vermek için hırs yaptığı öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Dele Alli ve Isak Hien resmen Beşiktaş'ta! Beşiktaş İngiliz yıldız Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar 26 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Stoper transferinde ise İsveç'in Djurgarden takımından 23 yaşındaki futbolcu Isak Hien, Kartal oldu.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi! Maçtan sonra yaptığı hareket tepki çekti... Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, Fatih Karagümrük maçında beklediği süreleri alamayınca teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Tecrübeli santrfor 90+3'te oyuna alınmasına adeta çıldırdı, 4-1'lik galibiyetten sonra futbolcular tribünlere giderken Cenk Tosun sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.