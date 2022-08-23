Türkiye Gazetesi

Yoğun transfer gündeminde adı en çok geçen isimlerden biri olan Mario Balotelli, Galatasaray başta olmak üzere Fenerbahçe gibi bir çok Süper Lig ekibinin radarında... Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin istemesi halinde gidebileceğini söyleyerek, "Tekliflere açığız. 4 milyon euroyu yatıran kim varsa alır, Fenerbahçe de alabilir, Galatasaray da alabilir." dedi.

"BANKAYA KİM YATIRIRSA O PARAYI ALIR"

Son olarak Mario Balotelli’nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili konuşan Sancak, “Normalde sakatlığı var. Önümüzdeki hafta oynar. Gidecekse de gitsin canım, dünyanın sonu değil. Balotelli gider, başka Balotelli gelir. Dzyuba’yı, Balotelli’nin gitme ihtimaline karşı aldık, 3 tane daha forvetimiz var. Tekliflere açığız. Bende indirim yok, bende pazarlık yok. 4 milyon Euro’yu yatıran herkes alabilir. Bankaya parayı yatıran düdüğü çalar. 4 milyon verdikten sonra yok diyemiyorum zaten, serbest kalma maddesi 4 milyon. Herkese duyurum olsun; almak isteyen buyursun alsın götürsün” diyerek sözlerini tamamladı.

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