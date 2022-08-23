Türkiye Gazetesi

Milli sporcular, ululslararası spor arenasında ülkemizi başarı ile temsil etmeye devam ediyor. Öyle ki; Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya ve Avrupa şampiyonalarının yanı sıra İslami Dayanışma Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçiler, katıldıkları turnuvalardan 31 altın, 31 gümüş, 72 bronz madalya olmak üzere toplam 134 madalyayla döndü.

GÜREŞ MİLLİ TAKIMI SIRBİSTAN'DA DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATIALACAK

Tüm yaş kategorilerinde (15, 17, 20 ve 23 yaş altı, büyükler) ve stillerde mindere çıkan sporcular, Avrupa şampiyonalarında 20 altın, 19 gümüş ve 48 bronz olmak üzere 87 madalya elde etti.

Milliler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz ile madalya rekoru kırmıştı. Kadın Milli Takımı Avrupa birincisi, Grekoromen ve Serbest Milli Takımları ise Avrupa ikincisi olmuştu.

Akdeniz Oyunları'nda 7 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya alan milliler, Konya'da yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda 2 altın, 5 gümüş ve 12 bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçiler, şu ana kadar düzenlenen 17 ve 20 yaş altı dünya şampiyonalarında ise 2 altın, 2 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı.

Güreş Milli Takımı, 10-18 Eylül'de Sırbistan'da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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