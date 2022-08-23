Türkiye Gazetesi

Belçika ekibi Westerlo, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Muhammed'e şu sözlerle veda etti:

"Henüz 11 yaşında kalbindeki sarı-lacivert sevgiyle kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe'nin koltuk sevdası Sarı lacivertliler, henüz hiç puan kaybetmeyen Adana Demirspor’u yenilgiyle tanıştırırsa zirveye kurulacak.

Marcel Tisserand Fenerbahçe'ye 3 milyon euro kazandırarak Ettifaq FC'ye transfer oldu Fenerbahçe, Marcel Tisserand’ı Berat Özdemir'in de forma giydiği Suudi Arabistan'ın Ettifaq FC Kulübü'ne sattı. 29 yaşındaki stoper Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e karşı iki maçta da forma giymişti.